Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) после начала наступления украинской армии стали сдаваться в плен группами, а не поодиночке, как это было раньше. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

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«Сейчас сдаются целыми подразделениями, ротных не было, но взводные сдачи мы наблюдали», — сказал Балицкий, подчеркнув достойные условия содержания в плену.

Он также понадеялся, что многие из них останутся жить в Запорожье, где вернут свои семьи и будут развивать народное хозяйство.