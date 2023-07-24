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В России оценили озвученный Киевом срок окончания конфликта на Украине

Мнение Киева о том, что конфликт на Украине будет завершен через год, в 2024 году, после того, как страну примут в НАТО, является заблуждением. Таким образом первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал «Ленте.ру» соответствующее мнение главы Минобороны Украины Алексея Резникова.

В России оценили озвученный Киевом срок окончания конфликта на Украине
© РИА Новости

«Резников видит для себя благоприятную картину, потому что мы понимаем, что конфликт не закончится благоприятно для Украины, если не будет вмешательство посторонних сил. В данном случае посторонние силы — это альянс НАТО», — заявил собеседник «Ленты.ру»

Депутат подчеркнул, что Украине еще нужно продержаться до срока, озвученного главой украинского оборонного ведомства.

«[На Украине рассчитывают], что альянс примет их в свой состав, и это остановит конфликт, который альянс сам и развязал. (...) Поэтому это некое заблуждение. Украине еще нужно до этого времени еще продержаться, несмотря на поддержку НАТО», — добавил Чепа.

Ранее Резников заявил, что рассчитывает, что его страну примут в НАТО летом 2024 года. При этом он добавил, что страна сможет присоединиться к альянсу только после окончания боевых действий. Резников также выразил надежду, что через год конфликт будет завершен.

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