В российском регионе под обстрел ВСУ попали 13 населенных пунктов

За минувшие сутки под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины попали 13 населенных пунктов Белгородской области. 23 июля власти российского региона зафиксировали 84 прилета, следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова в Telegram.

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В Шебекинском городском округе 14 минометных снарядов упали на территорию села Новая Товолжанка. Еще шесть и четыре прилета зафиксировали в поселке Ленинский и хуторе Панков соответственно. Кроме того, в селе Середа с беспилотника сброшено взрывное устройство.