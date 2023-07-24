Появились кадры удара "Герани" по порту в 200 метрах от румынской границы

В Телеграм-канале "Сводки и Аналитика СВО (Резерв)" опубликовали редкие кадры удара дрона-камикадзе "Герань-2" по порту, снятые со стороны Румынии буквально в 200 метрах от границы.

На видео зафиксировали момент поражения объекта в портовом городе Рени Измаильского района Одесской области. Он находится на левом берегу Дуная на границе с Румынией. Возможно, свидетелями атаки стали румынские пограничники.