Появились кадры удара "Герани" по порту в 200 метрах от румынской границы
В Телеграм-канале "Сводки и Аналитика СВО (Резерв)" опубликовали редкие кадры удара дрона-камикадзе "Герань-2" по порту, снятые со стороны Румынии буквально в 200 метрах от границы.
На видео зафиксировали момент поражения объекта в портовом городе Рени Измаильского района Одесской области. Он находится на левом берегу Дуная на границе с Румынией. Возможно, свидетелями атаки стали румынские пограничники.
Напомним, вот уже пятый день ВС России наносит массированные удары по целям ВСУ в Одессе и Одесской области. Согласно заявлениям Минобороны РФ, высокоточным оружием были уничтожены объекты, где готовились теракты с безэкипажными катерами, а также пункты размещения наемников.