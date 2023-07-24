Начинаются квалификационные испытания пистолета 6П72 "Удав"
Начинаются квалификационные испытания самозарядного пистолета 6П72 "Удав" калибра 9 миллиметров. Ижевский механический завод завершил изготовление первой партии изделия.
Установочная партия пистолетов будет испытана в разных климатических условиях, при температурах +50 и -50 градусов, в условиях запыления и при дожде. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Калашников". Как добавил временный управляющий директор Ижевского механического завода Валентин Каргин, следующий шаг предприятия - выйти на серийное производство до конца 2023 года и обеспечить стопроцентное качество пистолета.
"Удав" успешно прошел государственные испытания в 2018 году. Пистолет разработан под патрон повышенной мощности 9×21 миллиметра для поражения противника, защищенного бронежилетом. Он имеет универсальную планку Пикатинни для крепления целеуказателя или фонаря. В магазине - 18 патронов, в специальной комплектации предусмотрена и установка прибора бесшумной стрельбы. Эргономика оружия адаптирована для комфортного использования как правой, так и левой рукой.