Начинаются квалификационные испытания пистолета 6П72 "Удав"

Установочная партия пистолетов будет испытана в разных климатических условиях, при температурах +50 и -50 градусов, в условиях запыления и при дожде. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Калашников". Как добавил временный управляющий директор Ижевского механического завода Валентин Каргин, следующий шаг предприятия - выйти на серийное производство до конца 2023 года и обеспечить стопроцентное качество пистолета.