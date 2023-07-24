Минобороны прокомментировало ночную атаку беспилотников в Крыму

МО РФ: Киев попытался атаковать объекты в Крыму 17 беспилотниками
Минобороны РФ сообщило о попытке Киева атаковать объекты в Крыму 17 беспилотниками в ночь на понедельник, передает ТАСС.
Также ведомство указало на отсутствие пострадавших.
В Минобороны РФ отметили, что 14 украинских БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, из них 11 потерпели крушение в акватории Черного моря и еще 3 упали на территории полуострова.
Также подчеркивается, что 3 БПЛА были уничтожены средствами ПВО.
Утром 24 июля на Москву совершили новую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Информация об этом была подтверждена мэром столицы Сергеем Собяниным. Как уточнил он, удары пришлись по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет, работают экстренные службы.
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