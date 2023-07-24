Минобороны прокомментировало ночную атаку беспилотников в Крыму

Минобороны РФ сообщило о попытке Киева атаковать объекты в Крыму 17 беспилотниками в ночь на понедельник, передает ТАСС.

Также ведомство указало на отсутствие пострадавших.

В Минобороны РФ отметили, что 14 украинских БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, из них 11 потерпели крушение в акватории Черного моря и еще 3 упали на территории полуострова.

Также подчеркивается, что 3 БПЛА были уничтожены средствами ПВО.