Военный эксперт, подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко утверждает, что артиллерия Украины использует кассетные, шрапнельные и зажигательные боеприпасы стран Запада в зоне боевых действий, в том числе в районе села Клещеевка. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт оценил ситуацию с атаками Вооруженных сил Украины в районе Соледаро-Артемовского направления.

«На Соледаро-Артемовском участке идут ожесточенные бои. Нашими войсками за истекшие сутки отбито порядка десяти атак вооруженных формирований Украины. Противник активно использует западную артиллерию, применяя в том числе кассетные боеприпасы», — сказал Марочко.

По его словам, по российским позициям украинская артиллерия применяет и зажигательные, и шрапнельные боевые припасы.

«Наибольшее применение запрещенных боеприпасов зафиксировано в районе населенного пункта Клещеевка», — добавил подполковник НМ ЛНР в отставке.

До этого стало известно, что российским военным удалось сорвать попытку наступления ВСУ под Клещеевкой и захватить пленных.