ВСУ заявили о повреждении инфраструктуры одного из портов на Дунае в Одесской области

"Есть попадания в один из портов [на побережье Дуная]. <...> Нанесены повреждения определенным портовым мощностям, то есть кранам, тому, что обеспечивает работу порта", - сказала она в эфире телеканала "Рада". По словам Гуменюк, также повреждены агроангар и несколько складов других видов грузов.