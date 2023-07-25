В Минобороны рассказали о подвиге российского рядового

Российский рядовой в бою в районе Времевского выступа лично уничтожил более десяти солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов , передает РИА Новости .

«Стрелок Артем Березин в ходе одной из атак ВСУ в районе Времевского выступа сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка бойцов противника», — сказал он.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что солдаты ВСУ после начала наступления украинской армии стали сдаваться в плен группами, а не поодиночке, как это было раньше.