Спецоперация на Украине 24 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 24 июля 2023 года.

Стало известно об обстрелах Брянской области со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины атаковали населенный пункт Полевые Новоселки Суземского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале, передает Lenta.ru.

Он уточнил, что пострадавших в результате инцидента нет, однако одно жилое домовладение повреждено, а электроснабжение нарушено. Сейчас электричество отсутствует в селах Павловичи и Полевые Новоселки. На месте работают аварийные и оперативные службы.

В США заявили о тяжелом ходе контрнаступления ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины продвигается тяжело. Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN, передает Lenta.ru.

Он указал, что в данный момент наступление войск Украины находится на ранней стадии, на линиях соприкосновения идут тяжелые бои. Блинкен признал, что российским военным удалось создать «надежную оборону».

Государственный секретарь США предупредил, что контрнаступление будет длиться как минимум несколько месяцев.

В Запорожской области высказались о наступательных резервах ВСУ

Вооруженные силы Украины использовали примерно половину своих резервов для наступления на Запорожском направлении. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «Россия 1», передает Газета.ru.