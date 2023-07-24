Польша создает боевое подразделение между Россией и Белоруссией

В городе Августов в Сувалском коридоре, который находится между Белоруссией и Калининградской областью России, появится саперный батальон. Он обеспечит безопасность граждан Польши. Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак на своей странице в Twitter, передает РИА Новости.

«В Августове скоро будет создан саперный батальон», — сообщил он, добавив, что это не последняя военная часть, которую Варшава «построит с нуля».

Блащак считает размещение в этом регионе польских солдат лучше гарантией безопасности страны и ее граждан, а также пообещал информировать о новых инвестициях властей в оборону.

Польское издание Fakt сообщает, что по прибытие в Августов Блащак призвал молодых людей вступать в новый батальон, который начнет набор к концу 2024 года.

До этого министр заявил, что Варшава перебросит боевые подразделения с запада на восток страны в связи с учениями в Белоруссии и находящихся там в это время бойцов ЧВК «Вагнер».

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко назвал неприемлемой передачу западных земель Украины Польше.