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В Южную Корею снова прибыла атомная подводная лодка США

Атомная подводная лодка США класса «Лос-Анджелес» USS Annapolis в понедельник, 24 июля, зашла на военно-морскую базу ВМС Южной Кореи на острове Чеджудо. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ВМС Южной Кореи.

В Южную Корею прибыла атомная подводная лодка США
© globallookpress.com

По информации ВМС, подлодка прибыла туда, чтобы пополнить запасы во время оперативной миссии и на фоне усиления координации Соединенных Штатов и Южной Кореи.

«С визитом USS Annapolis ВМС Южной Кореи и США планируют усилить совместную оборону и провести мероприятия по обмену в честь 70-й годовщины южнокорейско-американского альянса», — заявили военные.

Эта субмарина прибыла в Южную Корею всего через несколько дней после того, как американская стратегическая атомная подводная лодка с баллистическими ракетами класса «Огайо» ВМС США USS Kentucky покинула порт Пусан.

Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нама заявил, что заход стратегической подводной лодки ВМС США в южнокорейский порт Пусан может быть условием применения ядерного оружия со стороны Пхеньяна.

Ранее сообщалось, что США направят в Южную Корею подлодку с ядерным оружием.

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