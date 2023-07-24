Действия ВКС заставили американцев задуматься об уходе из Сирии

Вопрос о целесообразности войск США в Сирии встал ребром, так как маневры российских летчиков в Арабской республике заставляют американских пилотов вновь и вновь уклоняться в ответ. Такое заявление сделал обозреватель журнала Newsweek Дэниел ДеПетрис, пишет РИА Новости.

Он указал, что российские истребители активно оспаривают позиции США в воздушном пространстве Сирии, американские самолеты вынуждены уклоняться в ответ на их трюки.

«Что заставляет русских вести себя столь решительно? Ответ прост: мы не знаем», — написал обозреватель.

Между американскими и российскими военными в Сирии и до этого конфликта случались разные инциденты, напомнил ДеПетрис. Он привел в пример столкновение российского военного грузовика с американским бронетранспортером в августе 2020 года.

Но хотя такие ситуации и неизбежны, автор поставил под вопрос необходимость присутствия войск США в Арабской республике, а также усомнился в целесообразности риска возможного столкновения с российскими ВКС. Действия последних он сравнивает с поведением «беспечных юношей», которые отправились на «увеселительную прогулку со скоростью 80 миль в час».