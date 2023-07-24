Производитель "Искандеров" увеличил выпуск продукции в 2,5 раза
Коломенское КБ машиностроения (НПО КБМ) увеличило выпуск продукции по некоторым позициям в 2,5 раза.
Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроение" в 2023 году в 2,5 раза нарастило выпуск изделий по некоторым направлениям, пишет ТАСС со ссылкой на холдинг "Высокоточные системы", в который входит КБМ.
КБ в Коломне разрабатывает и производит широкий спектр управляемых ракет разных классов. Среди самых известных его продуктов - оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", самоходный противотанковый комплекс "Хризантема", ПЗРК "Игла" и "Верба", авиационная ракета ЛМУР.