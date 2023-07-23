Американский MQ-9 опасно сблизился с самолетами России в Сирии

Опасное сближение беспилотника MQ-9 коалиции, которую возглавляют США, с российскими самолетами зафиксировали в Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"Особую обеспокоенность вызывает зафиксированное опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолетами ВКС России в районе Эль-Баб", - сказал Гуринов на брифинге.

По словам замруководителя Центра, российские летчики фиксировали воздействие системами наведения, что привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны.

"Российские летчики вновь продемонстрировали высокий профессионализм своевременно приняв необходимые меры для предотвращения столкновения с беспилотными летательными аппаратами коалиции", - подчеркнул он.

Гуринов отметил, что всего за сутки было зафиксировано 10 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года со стороны возглавляемой США коалиции.