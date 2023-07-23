Появилось фото модернизированной версии вертолета Ка-52М

14 июля канал о боевой авиации FighterBonber опубликовал очередной фотоотчет о вручении гуманитарной помощи вертолетчикам, работающим на передовой. Офицеры позируют с подарками на фоне своих боевых машин. Специалисты The Drive разглядели на нескольких фото модернизированную версию Ка-52М - ее отличает свежая окраска, обновленные датчики ракетного обстрела и лектроннооптико-э

Контракт на поставку первой партии из 30 модернизированных вертолетов Ка-52МС был подписан на форуме "Армия-2021". Тогда же вертолет показали публике. Обновленный "Аллигатор" получил новую систему управления оружием - с ней вертолет способен применять новейшие ракеты - в том числе ЛМУР, - усовершенствованную электронно-оптическую станцию наведения, датчики обстрела и массу других усовершенствований - например, более мощные нагревательные элементы в лопастях, позволяющие Ка-52 работать при низких температурах.