Опубликованы кадры изнутри трофейной американской БПМ Bradley

Отмечается, что технику бросили Вооруженные силы Украины (ВСУ), после чего она попала в руки российских бойцов.

В июне президент России Владимир Путин предупредил, что поставляемые Киеву немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley легко уничтожаются в зоне спецоперации. По его словам, и Bradley, и Leopard, прекрасно горят, как и предполагалось. Глава государства объяснил, что внутри иностранной техники срабатывают боекомплекты и «все разлетается в разные стороны».