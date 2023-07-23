CNN: ВСУ не могут перехватить российские ракеты «Оникс» и Х-22

Атака ВС РФ по Одессе показала, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины не способны сбить крылатые ракеты «Оникс» и противокорабельные ракеты Х-22. Об этом сообщают американские журналисты.

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«ПВО Украины не удалось перехватить ни одну из пяти крылатых ракет „Оникс“ и трех противокорабельных ракет Х-22, выпущенных по Одессе», — передают корреспонденты американского телеканала CNN.

Авторы также ссылаются на слова представителя командования Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрия Игната, который уже заявлял, что эти ракеты сложны для перехвата.

Игнат говорил о том, что ракеты «Оникс» летают на высокой скорости и находятся на низкой высоте. Именно поэтому их так сложно перехватить средствам ПВО. Скорость ракет превышает 3000 километров в час. Пытаясь противостоять ВС РФ, Украина разработала новые системы ПВО средней дальности. В настоящий момент ВСУ проводят контрнаступление, но сталкиваются с трудностями.