Командующий группировкой «Центр» назвал неэффективными кассетные снаряды ВСУ

"Сейчас кураторы и спонсоры преступного режима [президента Украины Владимира] Зеленского вкладываются полностью, все, что могут... Но уже видно, что это элементы агонии. Вчера применили здесь, так сказать, разрекламированный кассетный боеприпас миллиметровый. <…> Но определенного результата не достигли. Нет ожидаемого для противника эффекта таких боеприпасов, я скажу. Шумные, пыльные, элементарные, старые дедовские методы фортификации спасают полностью. И бронезащита. То есть [эти боеприпасы] неэффективны", - сказал Мордвичев.