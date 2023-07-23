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Командующий группировкой России на Украине оценил силы ВСУ

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) хватит запала на ведение контрнаступления лишь до конца августа. Такое мнение высказал командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Его цитирует ТАСС.

Командующий группировкой России на Украине оценил силы ВСУ
© РИА Новости

По его словам, противник сможет продержаться до конца августа, после чего он ожидает небольшой перерыв.

«В зиму они сильно такого ничего не достигнут. Ну, к весне, я думаю, это все закончится», — предположил он, высказывая свою точку зрения в эксклюзивном интервью для телеканала «Соловьев Live».

Ранее Мордвичев заявил, что инструкторы из стран НАТО выполняют в рядах ВСУ роль заградотрядов.

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