ВСУ потеряли первый польский танк PT-91 Twardy
В Польше признали, что ВСУ потеряли первый польский танк PT-91 Twardy. Это произошло спустя две недели после сообщения российских изданий об уничтожении танка.
О потере бронемашины сообщает польская версия Forbes.
«22-я механизированная бригада, единственная, которая использовала польские танки РТ-91 и пока находилась в резерве, по-видимому, вступила в бой. Она также понесла свои первые серьезные потери», - пишет издание.
По его данным, первый польский танк PT-91 потерян в Запорожье. Экипаж отступил, когда российская артиллерия открыла огонь.
В начале июля СМИ и Telegram-каналы сообщали, что российские бойцы уничтожили на запорожском направлении первый польский PT-91 Twardy. Тогда же появились видео горящей гусеничной бронемашины.
На кадрах из люков башни польского PT-91 бьют языки пламени, поднимается густой дым. Горящее дизтопливо видно под фронтальной броней.
Эксперты рассказали, что польский танк представляет собой экспортный лицензионный вариант советского Т-72М1. Он был разработан в начале 1980-х. В плане защищенности Twardy значительно уступают современным танкам ВС РФ.