В Польше признали, что ВСУ потеряли первый польский танк PT-91 Twardy. Это произошло спустя две недели после сообщения российских изданий об уничтожении танка.

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О потере бронемашины сообщает польская версия Forbes.

«22-я механизированная бригада, единственная, которая использовала польские танки РТ-91 и пока находилась в резерве, по-видимому, вступила в бой. Она также понесла свои первые серьезные потери», - пишет издание.

По его данным, первый польский танк PT-91 потерян в Запорожье. Экипаж отступил, когда российская артиллерия открыла огонь.

В начале июля СМИ и Telegram-каналы сообщали, что российские бойцы уничтожили на запорожском направлении первый польский PT-91 Twardy. Тогда же появились видео горящей гусеничной бронемашины.

На кадрах из люков башни польского PT-91 бьют языки пламени, поднимается густой дым. Горящее дизтопливо видно под фронтальной броней.