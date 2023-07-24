"Ланцет" пробил насквозь башню танка Leopard 2A6

Российский дрон "Ланцет" смог пробить башню Leopard 2A6 вооруженных формирований киевского режима насквозь, через оба борта. Это произошло на запорожском направлении.

Два танка противника стояли на проселочной дороге, когда их обнаружил разведывательный БПЛА. Через некоторое время переднюю машину уже атаковал летающий камикадзе, который ударил в кормовую часть. По всей видимости, использовался так называемый малый вариант.

На размещенном видеоролике заметно, что кумулятивный заряд буквально прошил тяжелую бронемашину германского производства. В результате первыми взорвались дымовые гранаты, находящиеся в специальных пусковых установках. Затем уже пришла очередь находящихся в специальной нише боеприпасов. Их там могло быть до пятнадцати штук. Полученные повреждения являются достаточно серьезными, по меньшей мере, потребуется эвакуация в тыл и долгосрочный ремонт.

Необходимо отметить высококлассную работу оператора - ему не смогла помешать плохая погода, и он прекрасно знает наиболее уязвимые места вражеской техники.

Минувшие выходные дни стали очередными "черными днями" для неонацистов. Кроме этого танка было потеряно еще несколько единиц. Причем поражались не только Leopard 2A6, но и Leopard 2A4. Кроме "Ланцетов" использовались еще и FPV-дроны.