Политик посчитал, что Евросоюз должен перестать оказывать финансовую помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому , которому, напомнил он, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выделила «оружия на пять миллиардов в год минимум на четыре года».

Ранее Фон дер Ляйен заявила, что все резервы бюджета Евросоюза уже истрачены на помощь Украине. По ее словам, за последние 16 месяцев ЕС отдал Киеву 30 миллиардов евро — все резервные средства своего семилетнего бюджета на период до 2027 года. Глава ЕК подчеркнула, что это были средства из «подушки безопасности», которая сейчас истощена. Фон дер Ляйен сказала, что перед Евросоюзом стоит политический вопрос: «как мы будем поддерживать Украину дальше».