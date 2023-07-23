NYT назвала последствия применения ВСУ «старых» боеприпасов
Западные страны поставляют украинским военным боеприпасы, гарантийный срок хранения которых закончился в 70-80-е годы прошлого века. Применение их возможно, но может привести к печальным последствиям, пишут обозреватели Томас Гиббонс-Нефф и Наталья Ермак в статье для New York Times.
По словам обозревателей, в настоящее время украинские военные испытывают снарядный голод. С тем, чтобы покрыть дефицит, западные страны в составе пакетов военной помощи посылают снаряды и ракеты, которые были выпущены во второй половине XX века.
Эксперты отметили, что их применение нередко приводит к печальным последствиям: боеприпасы взрываются на позициях и повреждают орудия и РСЗО, ранят расчеты.
Кроме того, произведенные на промышленных площадках различных стран НАТО боеприпасы одного калибра нередко отличаются друг от друга по ряду ключевых параметров.
Это приводит к тому, что украинским артиллеристам для гарантированного поражения целей приходится применять большое количество снарядов. На фоне того, что орудия на линии противостояния изношены, а нередко - повреждены, это приводит к дальнейшему ухудшению ситуации в целом, резюмировали аналитики.