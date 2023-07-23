Названо используемое для уничтожения Bradley российское оружие

Эксперты портала Military Watch рассказали, что украинские военные активно модернизируют полученные от США бронемашины Bradley, в частности, устанавливают на них советскую динамическую защиту.

По их словам, эти меры не помогают, так как российские военные применяют современные противотанковые ракеты «Вихрь-1», которые без проблем пробивают динамическую защиту.

Таким образом, надежды западных военных аналитиков на то, что БМП Bradley дадут ВСУ преимущество в боях против ВС РФ, не оправдались, отметили эксперты портала.

Ранее в Military Watch сообщили, что российский ПТРК «Корнет» успешно поражает различную западную бронетехнику, в том числе основные боевые танки «Абрамс» и «Леопард», а также БМП Bradley.