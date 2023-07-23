Названы сроки новой фазы наступления ВСУ

Новая фаза наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассчитана на конец июля и продлится до середины августа. Такие сроки в разговоре с РИА Новости назвал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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По словам Рогова, украинская сторона продолжает сосредотачивать силы на линии фронта, готовит резервы для новой фазы контрнаступления и проводит разминирование полей.

Он добавил, что ВСУ могут попытаться открыть вторую линию фронта, форсируя Днепр в районе Никополя Днепропетровской области в сторону Энергодара, чтобы захватить Запорожскую АЭС.