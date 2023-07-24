Проблемы обучения украинских боевиков на Западе заключаются в плохо разработанных программах подготовки и их медленном внедрении. Об этом пишет британская газета The Guardian.

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«Коллективная и штабная подготовка налаживается медленно, поскольку партнеры Киева отдают приоритет обучению отдельных украинских солдат», - говорится в статье.

Издание сообщает, что подразделениям вооруженным формированиям украинских националистов приходится обучаться на европейских полигонах, поскольку они опасаются атак Вооруженных сил России. Кроме того, украинцам в Европе не разрешают использовать оборудование, применяемое на поле боя.

«Они не могут управлять БПЛА из-за нормативных ограничений и использовать собственное программное обеспечение управления огнем, ведь оно не сертифицировано НАТО», - заявил источник издания.

Также в материале говорится, что страны Запада начали готовить украинских солдат после того, как киевский режим получил западные танки и боевые машины пехоты. Однако, несмотря на поставки техники, обучение реализовано лишь отчасти.