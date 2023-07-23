Конфликт на Украине может завершиться только полной победой России и падением киевского режима. Об этом заявил бывший член британского парламента и глава партии рабочих Британии Джордж Галлоуэй.

«Я не верю, что Владимир Путин прекратит военную операцию, пока не достигнет всех целей, которая ставит СВО», — сказал политик в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

По его словам, конфликт продолжится, пока не будут достигнуты стратегическая победа России и смена режима в Киеве.

«Я считаю, что без смены режима в Киеве не может быть мирных переговоров», - сказал Галлоуэй.

Также, по его словам, Россия запустила процесс разрушения американской гегемонии.