Проект о повышении призывного возраста не предусматривает переходного периода

Госдума на сегодняшнем заседании рассмотрит во втором и предполагается, что и в третьем чтениях законопроект о повышении призывного возраста. Депутаты в очередной раз изменили документ, готовящийся к одобрению. По новой версии, призывать на военную службу будут в возрасте с 18 до 30 лет с 1 января 2024 года - без переходных периодов.

Напомним, что у законопроекта нелегкая судьба: в версии первого чтения призывной возраст хотели установить в диапазоне с 21 до 30 лет - вместо нынешнего диапазона с 18 до 27 лет. Однако потом профильный комитет по обороне одобрил поправки о том, что нижняя планка срочной службы остается неизменной, повышается только верхняя.

Но и это оказалось не последним изменением. Накануне глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов сообщил, что переход к новой верхней планке будет поэтапным - с прибавлением по году. С тем, чтобы к 2026 году она достигла 30 лет.

Однако в думской базе появились поправки ко второму чтению. В подготовленной к одобрению версии законопроект не предусматривает переходного периода. Норма о повышении верхней границы до 30 лет предлагается к вступлению в силу сразу с 2024 года.

Нижнюю планку - возраст с 18 лет - по-прежнему предлагается сохранить.