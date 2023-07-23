Американский генерал: Украина неуклонно приближается к поражению

Украина неуклонно приближается к поражению, потому что у нее нет авиации. США встают перед осенней развилкой: мирные переговоры с РФ или дальнейшая накачка Киева вооружениями. Так считает американский генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог.

В эфире телеканала Fox News Келлог пояснил, что невозможно атаковать, не контролируя небо. Нарушение этого военного принципа завело ВСУ в тупик.

«Боюсь, они в безвыходном положении», - сказал генерал, комментируя контрнаступление Киева.

По его словам, ни одна армия Запада не решилась бы атаковать, не имея поддержки с воздуха. Предстоящий крах украинских военных означает, что США и союзникам необходимо принять решение: соглашаться на мирные переговоры с Россией осенью или продолжать военные поставки Киеву.