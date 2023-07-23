Военные ударили по объектам в Одессе, где готовились теракты против России

В ночь на воскресенье, 23 июля, российские военные нанесли удар по объектам в Одессе, где готовились теракты против РФ с применением безэкипажных катеров. Об этом пишет пресс-служба Минобороны в официальном Telegram-канале.

В пресс-службе уточнили, что групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.

По данным ведомства, на пораженных объектах находились иностранные наемники.

Все запланированные цели, подчеркнули в Минобороны, были уничтожены.

Напомним, что ВСУ неоднократно предпринимали атаки с применением безэкипажных катеров на российские военные корабли в Крыму.

Кроме того, в ночь на 17 июля, украинские военные с помощью надводных дронов осуществили теракт на Крымском мосту. Погибли два человека, пострадало автодорожное полотно.