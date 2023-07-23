Эксперт назвал оружие поражения Спасо-Преображенского собора в Одессе

В Одессе поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор, сообщают очевидцы с места событий.

Ночью в городе дважды объявлялась воздушная тревога. Власти сообщали о работе ПВО.

Украинские Telegram-каналы публикуют фотографии, на которых видна и крыша собора, через которую зашла зенитная ракета и разлет поражающих элементов зенитной ракеты внутри. Военный эксперт Борис Рожин полагает, что речь может идти о С-300.

По данным украинского телеканала ТСН, серия взрывов в ночь на воскресенье, 23 июля, прозвучала в Одессе, в нескольких районах Одессы вспыхнул пожар.

До этого сообщалось, что в Запорожье ракета ПВО Украины попала в многоэтажку, погибли несколько человек, в центре Харькова ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом, в результате падения ракеты на девятиэтажку в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 жильца дома.