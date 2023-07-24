Южная группировка войск РФ отразила атаки штурмовых групп ВСУ на двух направлениях

"Экипажи вертолетов армейской авиации нанесли поражение по пяти объектам противника на соледаро-артемовском направлении, в том числе уничтожили боевую машину пехоты в районе Клещиевки. На этом же направлении расчеты реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" нанесли пять ракетных ударов по скоплениям живой силы и огневых средств подразделений ВСУ в районе населенного пункта Торецкое", - рассказал Астафьев.