Применение кассетных боеприпасов Вооруженными силами Украины (ВСУ) не изменит ход контрнаступления. Такое мнение высказал Майкл Кофман, передает URA.RU.

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Эксперт считает, что использование кассетных снарядов позволит украинским войскам продолжить наступление, однако ситуацию на фронте они не изменят.

Такие же оценки дают другие опрошенные немецким изданием военные аналитики, которые указывают на отсутствие у ВСУ достаточного запаса артиллерийских боеприпасов, эффективной противовоздушной обороны и ракет большей дальности.

Ранее 23 июля экс-депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт заявил, что элиты Великобритании и США используют Украину как плацдарм для самоуничтожения славянского народа.

«Англосакская элита выбрала Украину как плацдарм для тотального самоуничтожения славянского народа, спровоцировав военный конфликт», — отметил он.