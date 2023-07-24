Эксперты оценили ход наступления ВСУ после применения кассетных снарядов

Бывший президент США Дональд Трамп выразил критику в адрес нынешнего президента Джо Байдена за его заявление о нехватке артиллерийских боеприпасов у Пентагона. По мнению экс-президента, такие вещи должны оставаться за закрытыми дверями.

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«Человек встал и сказал всему миру, что у нас нет артиллерийских боеприпасов», — передает слова Трампа телеканал Fox News. Бывший президент США заявил, что Байден не понимает последствий своих действий, когда на публике представляет свою страну без достаточного количества боеприпасов. Трамп также подчеркнул, что предоставление этой информации враждебным странам, таким как Китай, является ошибкой.

Ранее стало известно, что в связи с недостатком вооружений Соединенные Штаты приняли решение о поставках запрещенных кассетных бомб украинской армии. Такой шаг вызывает споры и поднимает вопросы о соблюдении международных норм и договоренностей. Также власти США отказались отправлять Украине ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 километров из-за их недостатка. Вашингтон не имеет излишка такого вооружения, передает Life.

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