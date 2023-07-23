Военэксперт назвал главные особенности российского ударного БПЛА «Охотник»

Новейший беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник» российского производства способен уничтожить цель в любой точке Украины, сообщает news.ru со ссылкой на военного эксперта Василия Дандыкина.

По его словам, беспилотник может развить максимальную скорость до 1400 км/ч при дальности полета 6 тысяч километров. Летать он способен на высоте до 18 километров.

Это тяжелый ударный аппарат, работающий индивидуально и в паре с истребителями пятого поколения Су-57 или Су-75. Кроме России сегодня подобными технологиями могут обладать США и Китай. «Охотник» несет на своем борту несколько тонн боеприпасов, это ракеты и бомбы.

Летательный аппарат создавался с использованием технологий малозаметности для радаров. Его основной задачей в зоне боев является нанесение ударов высокоточным оружием по складам, опорным пунктам и колоннам с бронетехникой. Если дрон работает в паре, то им управляет пилот истребителя пятого поколения, что увеличивает боевой потенциал. Дандыкин назвал «Охотник» «серьезной машиной», которых требуется десятки единиц.