Мобилизация: последние новости на сегодня 23 июля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 23 июля 2023, в материале «Рамблера».

Новые меры поддержки и реабилитации участников СВО введены в Новосибирской области

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив встретились с участниками специальной военной операции и членами их семей, обсудив достаточность мер поддержки от региональных властей, сообщает vn.ru.

Новые меры позволяют проходить лечение или реабилитацию в санаторных или реабилитационных учреждениях раненым маломобильным и немобильным участникам спецоперации совместно с сопровождающим лицом. Травников заявил, что для правительства области и депутатов нерешенных задач, связанных с поддержкой участников СВО и членов их семей нет и быть не может.

В настоящее время в регионе продолжается реализация губернаторского проекта «Реабилитационный сертификат для участников специальной военной операции, получивших ранение», перечень услуг которого востребован как вернувшимися бойцами, так и членами их семей.

Время участия в СВО при выходе на досрочную пенсию засчитают вдвойне

Выйти на пенсию на два года раньше можно при большом стаже работы, сообщает penzainform.ru.

Для мужчин он должен составлять не менее 42 лет, для женщин — не менее 37. Для выхода на досрочный отдых по старости учитываются как официальная работа, так и периоды временной нетрудоспособности и служба в армии по призыву. Участие в специальной военной операции в период прохождения военной службы или в добровольческом формировании засчитываются в страховой стаж в двойном размере.

Чтобы проверить сформированные пенсионные права, следует получить выписку из индивидуального лицевого счета на портале госуслуг, в клиентской службе Соцфонда или в МФЦ.

Мобилизованным участникам СВО хотят продлить отпуск

Мобилизованным участникам специальной военной операции необходимо продлить отпуск еще на пару дней, чтобы он составил месяц в году, сообщает «Дейта.ру» со ссылкой на заявление первого заместителя председателя комитета Госдумы по просвещению Яну Лантратову.

По ее словам, тем, кто принимает участие в активных боевых действиях, хотят давать в качестве вознаграждения дополнительные дни отдыха, которые можно будет провести с семьей. За год мобилизованные смогут отдохнуть 28 дней, при том, что у контрактников он составляет 30 дней, вне зависимости от того, участвуют они в спецоперации или нет. Депутат считает, что этот срок нужно уравнять.