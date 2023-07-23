Спецоперация на Украине 23 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 23 июля 2023 года.

Аксенов сообщил об атаке украинскими БЛА инфраструктурных объектов в Крыму

В Крыму беспилотные летательные аппараты Украины штурмовали склад, на котором хранились боеприпасы, сообщил в Telegram глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, беспилотники атаковали Красногвардейский район. В результате произошла детонация на складе боеприпасов.

Согласно предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Ранее сообщалось о попытке налета с использованием беспилотных летательных аппаратов по инфраструктурным объектам Красногвардейского района.

ВСУ за сутки 56 раз обстреливали ДНР

Украинские военные за минувшие сутки 56 раз обстреляли населённые пункты ДНР, сообщает RT.

«Огонь велся по шести районам: Горловка, Михайловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка и Луганск. В результате атаки погибла женщина в Донецке. Еще трое гражданских получили ранения.

Также повреждены девять жилых домостроений.

МО РФ сообщило, что ВСУ за сутки потеряли на двух направлениях до 190 человек

Украинская армия за сутки потеряла на южнодонецком и запорожском направлениях до 190 своих солдат, сообщает ТАСС.

Также Киев лишился двух танков, артиллерийской системы М777 американского производства и британской гаубицы FH70. На южнодонецком направлении отражены три атаки Украины в районах населенных пунктов Урожайное и Приютное ДНР. Кроме того, ликвидированы скопления украинских военных и техники в районах населенных пунктов Старомайорское и Приютное.