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Украинские войска нанесли удар по Донецку

Военные Украины в ночь на 23 июля выпустили два десятка снарядов по Донецку, сообщает РИА Новости.

Украинские войска нанесли удар по Донецку
© EPA

Огонь велся в направлении Орловка – Донецк. Украинская армия выпустила четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Позже по городу было выпущено еще 16 снарядов аналогичного калибра.

Тем временем, в Одесской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областях второй раз за ночь была объявлена тревога о нападении с воздуха. Там звучат сирены.

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