Украинские войска нанесли удар по Донецку

Огонь велся в направлении Орловка – Донецк. Украинская армия выпустила четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Позже по городу было выпущено еще 16 снарядов аналогичного калибра.

Тем временем, в Одесской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областях второй раз за ночь была объявлена тревога о нападении с воздуха. Там звучат сирены.