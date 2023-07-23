Российский сапер рассказал о применении ВСУ новых термобарических мин
Украинские войска начали применять модернизированные мины на основе термобарического боеприпаса, сообщает РИА Новости со ссылкой на сапера с позывным «Рахматулла» из добровольческого штурмового казачьего корпуса.
Они реагируют на движения и устанавливаются с беспилотных летательных аппаратов. При этом российские военные научились им противодействовать. Как указал сапер, Вооруженные силы Украины дорабатывают штатные боеприпасы, снабжают их улучшенной системой сброса, делают им наконечник, который при сбросе боеприпаса втыкается в грунт и фиксируется. На тыльной части устанавливают реагирующее на движение оборудование. Оно способно заметить человека или технику.
При приближении к этому боеприпасу он срабатывает. Для изготовления ВСУ используют термобарический боеприпас от советского гранатомета РПГ-7. Принцип действия термобарических снарядов заключается в распылении аэрозоля и подрыве газового облака.