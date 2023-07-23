Российский сапер рассказал о применении ВСУ новых термобарических мин

Они реагируют на движения и устанавливаются с беспилотных летательных аппаратов. При этом российские военные научились им противодействовать. Как указал сапер, Вооруженные силы Украины дорабатывают штатные боеприпасы, снабжают их улучшенной системой сброса, делают им наконечник, который при сбросе боеприпаса втыкается в грунт и фиксируется. На тыльной части устанавливают реагирующее на движение оборудование. Оно способно заметить человека или технику.