Украинские войска в ночь на воскресенье выпустили 20 снарядов по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 23 июля выпустили 20 снарядов по Донецку. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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— После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 0.30 - населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров, — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Позднее в 2.10 по городу было выпущено еще четыре снаряда калибра 155 миллиметров, в 2.20 — еще три того же калибра, а в 2.30 — пять. В 2.55 — украинские войска выпустили по городу еще четыре снаряда калибра 155 миллиметров.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 с таким калибром, ВСУ активно используют это оружие для обстрела городов новых регионов России.