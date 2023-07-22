Польша начала ремонт танков Leopard для ВСУ

Центр по ремонту и обслуживанию поставляемых на Украину танков Leopard начал работу в Польше . Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак в своем Twitter -аккаунте.

«Центр по ремонту в Гливице начал работать. Первые два [танка] Leopard уже прибыли с Украины на предприятие Bumar», — подчеркнул он.

18 июля министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что страна отправит Украине четыре боевых танка Leopard 2A4. Помимо прочего, Киев получит десять бронетранспортеров и несколько бронированных вездеходов, грузовиков и карет скорой помощи. Роблес также объявила об отправке в течение лета нового груза с легким вооружением и боеприпасами тяжелого калибра.