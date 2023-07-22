В ООН отреагировали на гибель военкора Журавлева

В ООН заявили, что сожалеют в связи с гибелью военкора РИА Новости Журавлёва
В ООН сожалеют в связи с гибелью военкора агентства РИА Новости Ростислава Журавлёва.
Об этом заявил официальный представитель Генсека организации Стефан Дюжаррик.
«Мы сожалеем в связи с гибелью ещё одного журналиста... Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и коллегам», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в Минобороны России заявили, что военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.