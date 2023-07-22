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В ООН заявили, что сожалеют в связи с гибелью военкора РИА Новости Журавлёва

В ООН сожалеют в связи с гибелью военкора агентства РИА Новости Ростислава Журавлёва.

В ООН отреагировали на гибель военкора Журавлева
© РИА Новости

Об этом заявил официальный представитель Генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Мы сожалеем в связи с гибелью ещё одного журналиста... Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и коллегам», — цитирует его РИА Новости.

В зоне спецоперации погиб военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев

Ранее в Минобороны России заявили, что военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.

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