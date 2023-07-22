США отказались поставлять Украине ракеты ATACMS

Вашингтон пока по-прежнему не намерен поставлять Украине оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их сведениям, администрация президента США Джо Байдена "по крайней мере пока твердо придерживается" своей позиции и не планирует передавать Киеву ракеты большой дальности, несмотря на "растущее давление со стороны американских законодателей и мольбы киевского руководства".

Издание поясняет, что "разочарование медленным темпом украинского контрнаступления" и неоднозначные заявления Байдена породили спекуляции и предположения, что вскоре ATACMS могут оказаться на Украине. Однако, как сообщили газете источники в Пентагоне, никакие предметные дискуссии на эту тему не ведутся, позиция Вашингтона не поменялась.

Во-первых, американское оборонное ведомство считает, что комплексы ATACMS не входят в список самых насущных потребностей ВСУ, во-вторых, в Пентагоне опасаются, что отправка Киеву необходимого количества этих ракетных комплексов может сильно подорвать боеготовность самих Соединенных Штатов, добавили собеседники газеты.