Украинские власти организовали производство беспилотников в районе Одессы и сконцентрировали большие военные силы под прикрытием зерновой сделки. Об этом Василий Дандыкин.

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По его словам, российская сторона не трогала Одессу, соблюдая международные договоренности. «Украинские власти, пользуясь тем, что там тихо, нарастили производство морских и других беспилотников, организовали базы», — указал он. Оттуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию России.

Эксперт допустил, что в атаке на Крымский мост участвовали сухогрузы, которые должны были перевозить якобы зерно в рамках сделки. «Противник в этом районе создал обширную военную инфраструктуру — базы для наемников, склады ГСМ», — объяснил он.