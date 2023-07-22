В Киеве заявили о разработке собственных систем ПВО

"У нас есть системы ПВО новые, они сейчас средней дальности действия - это, конечно, не аналог Patriot, SAMP-T или Iris-T. Я думаю, это больше на Hawk или системы средней дальности [похоже]. [Это комплексы], собственно, украинского производства и украинской разработки. <...> Они сейчас проходят тестирования достаточно удачно. Ракеты уже разработаны", - сказал депутат в эфире телеканала "Рада".