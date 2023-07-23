Глава профсоюза турецких журналистов: военкоры становятся целями, когда говорят правду

Глава профсоюза турецких журналистов Гекхан Дурмуш заявил, что гибель российского журналиста в зоне спецоперации стала очередной попыткой заставить СМИ замолчать, передает РИА Новости.

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Дурмуш отметил, что военные корреспонденты работают в зонах конфликта, "чтобы передавать истину", и им нужно облегчать работу. Однако получается, что они становится целями.

"Гибель журналиста [Ростислава Журавлева] - очередной пример попытки заставить СМИ замолчать и скрыть факты", - сказал Дурмуш.

22 июля стало известно о гибели военного корреспондента, а также о ранении еще двух журналистов в зоне СВО. В Минобороны РФ сообщили, что в результате удара ВСУ кассетными боеприпасами были ранены четыре журналиста МИЦ "Известия" и РИА "Новости".