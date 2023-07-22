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Стали известны подробности гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева

Стало известно как погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, освещавший события в зоне СВО. Об этом рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Стали известны подробности гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева
© РИА Новости

Военкор находился в гражданской машине, которая ехала от города Васильевка Запорожской области к селу Владимировка. Автомобиль обстреляли ВСУ. Ростислав Журавлев погиб. Его коллега - Константин Михальчевский - получил ранения разной степени тяжести, сейчас он находится в больнице.

ВСУ обстреляли Белгородскую область кассетными боеприпасами

Балицкий отметил, что Ростислав Журавлев не раз бывал на переднем крае, лично знал многих военных и помогал мирным гражданам.

«Сегодня он погиб от рук киевских нацистов», - написал Балицкий в Telegram-канале.

Врио губернатора Запорожской области выразил глубокие соболезнования родным и близким Ростислава Журавлева.

Союз журналистов России (СЖР) заявил, что готов оказать помощь семье военкора и ходатайствовать о присвоении ему ордена Мужества.

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