Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область кассетными боеприпасами
ВСУ обстреляли село Журавлевка кассетными боеприпасами, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Губернатор пояснил, что украинские военные нанесли масштабный удар по селу Журавлевка. В частности, они выпустили по населенному пункту «три кассетных боеприпаса из РСЗО», 21 артиллерийский снаряд.
Кроме того, они дали по селу 10 выстрелов из гранатомета и подорвали на одной из улиц дрон-камикадзе.
По его словам, также обстрелу подверглось село Щетиновка. По нему было 9 артиллерийских снарядов и два гранатометных выстрела.
Пострадавших в селах нет, подчеркнул Гладков.
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