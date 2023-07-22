ВСУ обстреляли Белгородскую область кассетными боеприпасами

ВСУ обстреляли село Журавлевка кассетными боеприпасами, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор пояснил, что украинские военные нанесли масштабный удар по селу Журавлевка. В частности, они выпустили по населенному пункту «три кассетных боеприпаса из РСЗО», 21 артиллерийский снаряд.

Кроме того, они дали по селу 10 выстрелов из гранатомета и подорвали на одной из улиц дрон-камикадзе.

По его словам, также обстрелу подверглось село Щетиновка. По нему было 9 артиллерийских снарядов и два гранатометных выстрела.