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В зоне спецоперации погиб военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев

Военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне проведения спецоперации, пишет агентство.

В зоне спецоперации погиб военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев
© РИА Новости

Инцидент произошел в районе населенного пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов.

Кроме того, ранения получил фотокорреспондент РИА «Новости» Константин Михальчевский. О его состоянии не сообщается.

Союза журналистов выразил соболезнования семье и коллегам военкора Ростислава Журавлева, семье погибшего готовы оказать помощь

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