В зоне спецоперации погиб военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев
Военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне проведения спецоперации, пишет агентство.
Инцидент произошел в районе населенного пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов.
Кроме того, ранения получил фотокорреспондент РИА «Новости» Константин Михальчевский. О его состоянии не сообщается.
Союза журналистов выразил соболезнования семье и коллегам военкора Ростислава Журавлева, семье погибшего готовы оказать помощь
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