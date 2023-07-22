В зоне спецоперации погиб военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев

Военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне проведения спецоперации, пишет агентство.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов.

Кроме того, ранения получил фотокорреспондент РИА «Новости» Константин Михальчевский. О его состоянии не сообщается.